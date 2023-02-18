В ЛНР двухлетний ребенок получил тяжелые обморожения и попал в больницу

Сейчас пострадавшим ребенком занимаются хирурги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЛНР малолетний ребенок получил тяжелые обморожения и попал в больницу. Об сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики.

Там уточнили, что инцидент был зафиксирован накануне в городе Красный Луч.

- 17 февраля в 06:54 в приемное отделение Краснолучской городской многопрофильной больницы имени газеты «Известия» поступил ребенок возрастом 2-3 года с диагнозом «общее переохлаждение, обморожение правой щеки, пальцев обеих кистей, ягодиц I степени», - рассказали в спасательном ведомстве.

Сообщается, что сейчас пострадавшим ребенком занимаются хирурги.

Отметим, что в этот же день утром в приемное отделение центральной городской больницы города Краснодона поступил мужчина 1971 года рождения, у которого медики диагностировали обморожение левой ноги.

- Пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести, - рассказали спасатели.

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