В Рубежном после артобстрела ВСУ возник пожар в многоэтажном доме, пострадавших нет

Украинские войска обстреляли город накануне вечером. Фото: МЧС ЛНР

В городе Рубежное после обстрела ВСУ возник пожар в многоквартирном доме. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что в результате вражеского артобстрела произошло загорание на седьмом этаже девятиэтажного дома. Огонь охватил площадь в 70 квадратных метров.

- Погибших, раненых нет, - проинформировали в службе.

Отметим, что по данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские войска накануне вечером выпустили по Рубежному один артиллерийский снаряд калибром 155 мм. В результате обстрела был поврежден жилой дом.

Тем временем в ДНР ночь прошла без обстрелов, однако утром удару из украинской артиллерии подверглась Горловка. Как сообщили в СЦКК, в 7:15 со стороны Дзержинска по Никитовскому району города были выпущены 4 снаряда калибра 152 мм. Информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала.

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