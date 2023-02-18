Леонид Пасечник: «Киевский режим не смог усвоить полученный в Дебальцево урок»

Лидер Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

В Донбассе отмечают восьмую годовщину победы объединенных сил ЛНР и ДНР над украинскими националистами в Чернухино-Дебальцевской операции. Это сражение стало решающим в военной кампании 2014-2015 годов. Такое мнение выразил врио Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Он напомнил, что несмотря на превосходство в живой силе и технике, противник был вынужден бежать из дебальцевского котла. Успех был достигнут благодаря мужеству и стойкости ополченцев, большинство из которых - простые труженики, ранее не знавшие войны, но ставшие насмерть на защиту своей земли и дома.

- В этой битве мы показали всему миру, что силу духа и стальной характер Донбасса никому и никогда не сломить! - считает Пасечник.

Руководитель Республики подчеркнул: Киев так и не усвоил преподнесенный урок, развязав конфликт с новой силой.

- Потерпев поражение, киевский режим не смог усвоить полученный в Дебальцево урок и снова попытался решить конфликт военным путем. Развязав войну, националисты подписали себе смертный приговор. Пощады не будет. Мы освободим Донбасс! Врага ожидает окончательный и бесповоротный разгром! Правда всегда была на нашей стороне, а значит и Победа будет за нами! - подчеркнул он.

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