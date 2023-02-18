В ДНР рассказали, когда пройдет предварительное голосование за кандидатов в депутаты от «Единой России»

Сейчас партия находится на старте выборов и в марте запустит предварительное голосование по всей стране. Фото: ТГ/Пушилин

В марте Всероссийская политическая партия «Единая Россия» проведет предварительное голосование за кандидатов в депутаты в новых регионах РФ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который вместе с секретарем Генсовета «ЕР» Андреем Турчаком и депутатом Госдумы РФ Зурабом Макиевым вручили партбилеты депутатам и спикеру парламента Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что партия находится сейчас на старте выборов и в марте запустит предварительное голосование по всей стране, как и в ДНР.

- Уверен, что тот опыт, который есть у наших депутатов, позволит в полной мере показать свою результативность как в целом в партийной работе, так и во время предварительного голосования, - считает Денис Пушилин.

Отметим, что основой партийной программы в новых регионах РФ, по словам Турчака, станет работа над восстановлением инфраструктуры и налаживанием мирной жизни населенных пунктов. Для этого был зафиксирован отдельный раздел, который будет наполняться конкретными задачами совместно с кандидатами уже в текущем году. Это та идеология, с которой «Единая Россия» идет на выборы здесь на данном этапе.

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