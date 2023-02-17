Денис Пушилин: «Поведение США становится все более опасным для мира»

По мнению Пушилина, США учатся и извлекают уроки, чтобы следующий конфликт разжечь более профессионально. Фото: пресс-служба Главы ДНР

США не стесняются демонстрировать презрение к нормам международного права, делая основным направлением своей политики вмешательство во внутренние дела других стран. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- И такое поведение становится все более опасным для мира во всех смыслах этого слова, - отметил он в своем телеграм-канале.

В качестве яркого подтверждения тому руководитель Республики привел слова первого замминистра обороны США Кэтлин Хикс, которая ранее в интервью Associated Press заявила, что американские власти разрабатывают план по Тайваню с учетом украинского кризиса.

- США учатся, извлекают уроки, чтобы следующий конфликт разжечь более профессионально, - считает Пушилин.

Он отметил, что по словам американки, к Украине, скорее, применялся подход «без предварительного разогрева» в отличие от «спланированного подхода», над которым США работают для Тайваня.

- То есть «работу по Тайваню» Пентагон даже анонсирует! - подчеркнул лидер ДНР.

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