На протяжении нескольких месяцев Украина регулярно использует при обстрелах Республики вооружение и военную технику, поставляемые от западных стран Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 17 февраля, исполнился ровно год с того момента, как украинские войска намеренно пошли на эскалацию конфликта по всей линии боевого соприкосновения в Донбассе. За это время ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 100 000 боеприпасов самого разного назначения и калибра. Об этом сообщили ДАН в представительстве ДНР в СЦКК.

- За 365 дней ВФУ 15 649 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив при этом 100 450 снарядов различного калибра, включая ракеты ОТРК «Точка-У», AGM-88 HARM, HIMARS, БМ-30 «Смерч», БМ-27 «Ураган», РСЗО калибром 122 мм, включая снаряды словацкого производства, артиллерию калибром 203, 155, 152, 122 мм, минометы 60, 82, 120 мм, а также 125 мм танковые снаряды, - говорится в отчете представительства.

Уточняется, что результатом украинских обстрелов стала гибель 4438 жителей Республики, из которых 132 ребенка. Ранения получили 4110 человек, включая 262 детей.

Были разрушены или повреждены 9858 многоквартирных и частных жилых домов, а также 2425 инфраструктурных объектов. Отметим, что данные приведены с учетом освобожденных территорий региона.

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