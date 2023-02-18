В ДНР выросла стоимость поверки счетчиков на воду и тепло

Поверка индивидуальных приборов учета - процедура обязательная Фото: Тимур ХАНОВ.

В Донецкой Народной Республике подорожала поверка счетчиков на воду и тепло в связи с применением налога на добавленную стоимость. Об этом сообщили в Республиканской службе по тарифам после заседания правления.

Там уточнили, что сама стоимость услуги не изменилась. Однако к ней теперь добавился НДС.

- В соответствии с налоговым законодательством РФ к стоимости услуг должна применяться ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%, - рассказали в службе.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР разрешили жителям до конца года не подтверждать право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Речь идет об обязательной ежегодной верификации льготников. В настоящее время на персонифицированном учете в Республике состоят более 137 тысяч граждан льготной категории. Заново подтверждать свое право на льготы им пока не нужно.

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