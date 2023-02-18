В ДНР впервые в истории доставили гуманитарную помощь из европейской страны

В ближайшее время помощь распределят и передадут нуждающимся людям. Фото: ОП ДНР

ДНР впервые за время своего существования получила помощь из европейской страны. В Республику был доставлен гуманитарный груз из Ирландии. Причем участие в его сборе приняли не только русскоговорящие, но и коренные жители этой страны. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Республики.

Там уточнили, что в состав груза вошли теплые вещи, детские товары и другое. В ближайшее время помощь распределят и передадут нуждающимся гражданам.

Такая поддержка действительная очень ценна для дончан, заявила заместитель председателя ОП ДНР Екатерина Мартьянова.

- Для нас это действительно очень важно и приятно, что не все жители Европы поддерживают кровавый режим Киева. Мы очень надеемся, что вот эта дружеская связь будет налаживаться, что мы сможем взаимодействовать и общаться, - отметила она.

По словам Мартьяновой, уже сейчас в Республику начали поступать обращения от соотечественников из других стран. В том числе из Греции, жители которой также вызвались помочь Донбассу.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Волонтерское движение «Посылки на Донбасс» доставило в ДНР первый гуманитарный груз

Помощь для жителей Республики собирали по всей России (подробнее)