В ДНР впервые в истории доставили гуманитарную помощь из европейской страны

В ближайшее время помощь распределят и передадут нуждающимся людям. Фото: ОП ДНР
ДНР впервые за время своего существования получила помощь из европейской страны. В Республику был доставлен гуманитарный груз из Ирландии. Причем участие в его сборе приняли не только русскоговорящие, но и коренные жители этой страны. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Республики.
Там уточнили, что в состав груза вошли теплые вещи, детские товары и другое. В ближайшее время помощь распределят и передадут нуждающимся гражданам.
Такая поддержка действительная очень ценна для дончан, заявила заместитель председателя ОП ДНР Екатерина Мартьянова.
- Для нас это действительно очень важно и приятно, что не все жители Европы поддерживают кровавый режим Киева. Мы очень надеемся, что вот эта дружеская связь будет налаживаться, что мы сможем взаимодействовать и общаться, - отметила она.
По словам Мартьяновой, уже сейчас в Республику начали поступать обращения от соотечественников из других стран. В том числе из Греции, жители которой также вызвались помочь Донбассу.
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