В ДНР накануне 23 февраля наградили бойцов 10-го отдельного танкового батальона

Командир батальона Мурадели Таиров был удостоен звания Героя Республики. Фото: ТГ/Пушилин

В ДНР в преддверии Дня защитника Отечества наградили бойцов 10-го отдельного танкового батальона 1-го армейского корпуса. О том, что этот праздник приобрел для жителей региона дополнительный смысл, напомнил врио Главы Республики Денис Пушилин, который вместе с первым зампредом Совета Федерации РФ Андреем Турчаком поздравил военнослужащих.

- Именно сейчас вы защищаете интересы уже не только Донбасса, а нашей большой Родины - России. Делаете зачастую это вопреки - вопреки сложностям, трудностям. Но есть задача, с ней обязаны справиться. Очередное человеческое вам спасибо за то, что вы делаете, - отметил руководитель региона.

То, что представители данного воинского подразделения - настоящие защитники, отметил и Турчак.

- Берегите себя, берегите своих товарищей. Возвращайтесь с победой, живыми и здоровыми, - сказал он.

Военнослужащим вручили знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу». А командир батальона Мурадели Таиров был удостоен звания Героя ДНР.

- Самая лучшая награда для нас - это наша Победа, - подчеркнул военнослужащий.

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