В ДНР обеспечат бесплатным горячим питанием всех учащихся начальной школы

В Республике будут строго контролировать качество питания во всех государственных и муниципальных образовательных организациях

В Донецкой Народной Республике обеспечат бесплатным горячим питанием всех учащихся начальной школы. Властями уже утверждена дорожная карта по организации такого питания. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

Он напомним, что такую задачу поставил перед регионами Президент Российской Федерации Владимир Путин.

- Безусловно, полноценное и безопасное питание является важнейшим условием поддержания здоровья, высокой работоспособности и выносливости наших детей. Поэтому будем строго контролировать качество питания во всех государственных и муниципальных образовательных организациях, - заверил Хоценко.

Напомним, ранее премьер сообщил, что в ДНР разрешили жителям до конца года не подтверждать право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Речь идет об обязательной ежегодной верификации льготников.

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