Башкортостан помог с восстановлением энергоснабжения в Красном Луче

Появилась возможность обеспечить стабильной электроэнергией бытовых абонентов и социально значимые объекты города. Фото: mintek-dnr.ru

В Красном Луче энергетики завершили ремонт воздушной линии электропередачи, поврежденной обстрелом ВСУ в июне 2022 года. Об этом сообщили в медиахолдинге «Луганьмедиа».

Там уточнили, что все материалы для строительства новой линии были предоставлены регионом-шефом - Республикой Башкортостан. Как рассказали в Краснолучском РЭС, прошедшим летом в результате обстрела была разрушена электроподстанция города. Обесточенные микрорайоны пришлось запитать с резервных линий, существенно перегрузив сеть.

Теперь проблема решена - уже сейчас энергетики проводят подключение кабельных вводов центральной распределительной подстанции ЦРП-4, от которой запитаны более 6 тысяч жителей из третьего микрорайона города. Благодаря восстановлению линии появилась возможность обеспечить электроэнергией и социально значимые объекты - насосную станцию, школу и детские сады.

- Мы очень благодарны Российской Федерации за оказанную помощь. Нам передали 1,5 км кабеля, соединительные и концевые муфты, линейную арматуру. Также на предприятие были доставлены инструменты и приспособления для выполнения работ на энергообъекте, - рассказали энергетики.

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