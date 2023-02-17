Из украинского плена освобождены еще 10 жителей ДНР, в том числе священник

В ближайшее время бывшие военнопленные вернутся домой Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате очередного обмена пленными, который состоялся 16 февраля между Россией и Украиной, смогли вернуться домой еще десять жителей ДНР. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

Она уточнила, что в числе освобожденных девять военнослужащих и один священнослужитель - настоятель Свято-Казанского храма села Яровая Краснолиманского района.

- Протоиерей был незаконно задержан украинскими силовыми структурами по обвинению в коллаборационизме в сентябре 2022 года, - рассказала омбудсмен.

По словам Морозовой, в данный момент все освобожденные находятся на территории одного из регионов РФ, где им предоставляют первоочередную медицинскую помощь. В ближайшее время все они вернутся домой.

Напомним, ранее сообщалось, что ЛНР в результате обмена с Украиной вернула домой 44 защитника. Власти поручили омбудсмену Республики организовать возвращение освобожденных бойцов домой - к детям и семьям, которые их с нетерпением ждут.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Бывший разведчик, а ныне повар сотой бригады ДНР с позывным «Лис»: «Победим, и я вернусь в театр»

В эксклюзивном интервью «КП» боец рассказал о своем боевом пути и личной мечте (подробнее)