На Углегорскую ТЭС в ДНР приняли на работу более 450 сотрудников

Углегорская ТЭС - один из крупнейших объектов по выработке электроэнергии. Фото: сайт предприятия

Более 450 человек устроились работать на Углегорскую ТЭС после того, как она перешла под контроль Донецкой Народной Республики. Отметим, что набор персонала на одну из крупнейших тепловых электростанций в Европе начался еще с прошлой осени.

О том, как проходит процесс наполнения штата предприятия, рассказал ДАН глава администрации города Светлодарска Максим Козловский.

- На Углегорскую тепловую электростанцию трудоустроено 455 работников, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что часть блоков Углегорской теплоэлектростанции в освобожденном Светлодарске планируют восстановить и ввести в эксплуатацию к лету текущего года. В Республике возвращают специалистов, которые раньше трудились на электростанции.

Сама станция является одним из крупнейших объектов по выработке электроэнергии. Расположена рядом с недавно освобожденными Светлодарском, поселками Мироновский и Новолуганское.

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