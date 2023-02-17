Жертвами обстрелов становятся мирные люди Фото: Олег УКЛАДОВ

Три мирных жителя получили ранения при обстрелах Донецка 16 февраля. Информацию уточнили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там заявили, что ранения в этот день получили женщина 1967-го и мужчина 1965 годов рождения. Пострадавшие находились в поселке Абакумова Кировского района Донецка, который подвергся ударам «натовской» артиллерии со стороны ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось об одной раненой в Петровском районе города - женщине 1962 года рождения.

- Таким образом, общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ за 16 февраля 2023 года составляет 3 человека, - проинформировали в СЦКК.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили более 100 боеприпасов по жилым районам ДНР. Под обстрелами оказались шесть населенных пунктов Республики, где были повреждены 13 жилых домов и 2 гражданских объекта.

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