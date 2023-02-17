В ЛНР разработают меры по снижению закупочных цен на товары у местных производителей

Вопрос ценообразования власти держат на личном контроле. Фото: ТГ/Пасечник

В Луганской Народной Республике разработают комплекс мер по снижению закупочных цен на товары у местных производителей. Соответствующее поручение поставил перед правительством врио Главы ЛНР Леонид Пасечник.

Руководитель региона рассказал в своем телеграм-канале, что принял участие во встрече с представителями федеральных и региональных министерств и ведомств, а также предпринимателями Республики, на которой обсуждались причины роста цен и способы их снижения. Не секрет, что на местах ценники сейчас выше среднестатистических по России, а это недопустимо.

- Цены в Республике не должны превышать уровень соседних регионов. Держу вопрос на личном контроле, - заявил Пасечник.

По словам лидера Республики, главной задачей сейчас является упростить логистику. Местные торговцы и сетевые магазины должны иметь возможность договариваться о поставках с производителями и крупными распределительными центрами России напрямую.

- Дополнительно прорабатываем вопрос открытия новых пунктов пропуска на административной границе Республики с другими субъектами России, - отметил Леонид Пасечник.

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