В ЛНР для борьбы с гололедом за сутки использовали 500 тонн технической соли

Для расчистки дорог была использована спецтехника. Фото: Минтранс ЛНР

Работники «Луганского автодора» за одни только сутки использовали около 500 тонн технической соли для обработки дорог в ЛНР. Причина - сильный гололед и налипание мокрого снега. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры и транспорта Республики.

Там уточнили, что для расчистки дорог была использована спецтехника.

- С целью обеспечения безаварийного движения автотранспорта по автомобильным дорогам общего пользования Луганской Народной Республики было задействовано 38 единиц специализированной техники, 56 сотрудников личного состава и использовано 477 тонн противогололедных материалов, очищено от снега 456 км прохода, - рассказали в ведомстве.

Из-за ухудшения погодных условий - облачности, тумана, мокрого снега, гололедных отложений и порывов ветра - водителей призвали соблюдать предельную осторожность за рулем.

- Участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами, а также неукоснительно соблюдать скоростной режим и без особой надобности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, - напомнили в министерстве.

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