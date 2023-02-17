В ДНР создадут оптовые рынки для снижения уровня цен на товары

Задача все та же - добиться снижения цен до уровня Ростовской области. Фото: ТГ/Пушилин

В Донецкой Народной Республике власти внедряют ряд мер по снижению уровня цен на социально значимые товары. Сегодня прошло еще одно совещание при участии представителей профильных ведомств федерального и регионального уровней, а также местных товаропроизводителей и торговых сетей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин, который обозначил эту встречу, как некий «мозговой штурм на тему цен».

Руководитель Республики напомнил, что главной задачей по-прежнему остается добиться снижения цен до уровня Ростовской области. Вместе с замминистра промышленности и торговли РФ Алексеем Беспрозванных и замминистра сельского хозяйства РФ Андреем Разиным он обсудил ряд инициатив.

- Рассмотрели предложения, позволяющие сократить время на логистику. Планируются строительство распределительных центров и создание оптовых рынков, а также меры поддержки регионального агропрома, - проинформировал Пушилин.

Лидер региона заверил, что будет сделано все возможное для успешного развития торговли, расширения ассортимента товаров и формирования конкурентных цен.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

«Инвесторы готовы даже поврежденные шахты забрать»: Как в ДНР собираются повысить рентабельность добычи угля

Для привлечения инвестиций угольную отрасль ожидает реорганизация (подробнее)