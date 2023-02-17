За сутки ВСУ выпустили более 100 боеприпасов по жилым районам ДНР

Под обстрелами противника находятся мирные кварталы Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по жилым районам Донецкой Народной Республики 119 боеприпасов, используя РСЗО, в том числе «HIMARS», и артиллерию калибра 152 и 155 мм. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались 6 населенных пунктов Республики, включая Донецк, Горловку, Макеевку, Енакиево, Яковлевку и Минеральное. Пострадала мирная жительница.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица - женщины, в Петровском районе Донецка, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что обстрелами были повреждены 13 домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры Республики.

Напомним, ночью 16 февраля украинские боевики нанесли ракетный удар из РСЗО «HIMARS» по городу Енакиево в ДНР. Был обстрелян лицей информационных технологий. Получили разрушения спортзал, столовая, библиотека, все окна. Также фиксировалось возгорание кровли.

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