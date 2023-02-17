Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 февраля 2023 7:38

За сутки ВСУ выпустили более 100 боеприпасов по жилым районам ДНР

Под обстрелами оказались шесть населенных пунктов Республики
Ирина ДМИТРИЕВА
Под обстрелами противника находятся мирные кварталы

Под обстрелами противника находятся мирные кварталы

Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по жилым районам Донецкой Народной Республики 119 боеприпасов, используя РСЗО, в том числе «HIMARS», и артиллерию калибра 152 и 155 мм. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались 6 населенных пунктов Республики, включая Донецк, Горловку, Макеевку, Енакиево, Яковлевку и Минеральное. Пострадала мирная жительница.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица - женщины, в Петровском районе Донецка, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что обстрелами были повреждены 13 домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры Республики.

Напомним, ночью 16 февраля украинские боевики нанесли ракетный удар из РСЗО «HIMARS» по городу Енакиево в ДНР. Был обстрелян лицей информационных технологий. Получили разрушения спортзал, столовая, библиотека, все окна. Также фиксировалось возгорание кровли.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

ВСУ обстреляли ракетами Донецк и Макеевку: задокументированы разрушения, ранена мирная жительница

Украинские боевики вели огонь по жилым кварталам с применением фугасных и кассетных ракет 9М55Ф, а также американской HARM (подробнее)