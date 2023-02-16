В ЛНР почти пять тысяч медработников получили специальные соцвыплаты

В ЛНР получателями специальных социальных выплат станут почти 10 тысяч медицинских работников. Фото: Минздрав ЛНР

Около пяти тысяч медицинских работников ЛНР получили специальные социальные выплаты. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства ЛНР Анна Тодорова.

- В Республике получателями специальных социальных выплат станут свыше 9,5 тысяч медицинских работников. Около 5 тысяч медработников уже получили первые выплаты, - написала в своем Telegram-канале Тодорова.

Она уточнила, что размер выплаты составляет от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации.

- Министерством здравоохранения ЛНР и отделением Фонда пенсионного и социального страхования по ЛНР ведутся подготовительные работы. В 79 учреждениях здравоохранения уже установлено необходимое программное обеспечение, ведется обучение персонала. В ближайшее время все выплаты за январь будут начислены и выплачены, - отметила Тодорова.

Напомним, Правительство Российской Федерации приняло постановление о дополнительной государственной социальной поддержке работников медицинских организаций. Ознакомиться с документом можно на официальном интернет-портале правовой информации.

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