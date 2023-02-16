ЛНР в результате обмена с Украиной вернула домой 44 защитников

Защитники ЛНР возвращаются из плена. Фото: НМ ЛНР

ЛНР в результате обмена пленными с Украиной возвратила домой 44 защитника Донбасса. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

- Сегодня состоялся очередной обмен с государством Украина, в результате которого из украинского плена освобождены 101 российский военнослужащий, 44 из них - наши земляки, - сказала Сердюкова.

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник поручил Виктории Сердюковой организовать возвращение защитников Донбасса домой.

- В результате тяжелого переговорного процесса из украинских застенков освобожден еще 101 военнослужащий, 44 из них - луганчане, наши земляки. Поручил после первоочередной медицинской и психологической помощи, которую бойцы получат на территории других субъектов России, организовать возвращение наших защитников в Республику, к детям и семьям, которые их с нетерпением ждут, - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил всех задействованных лиц компетентных органов Российской Федерации, которые принимают участие в тяжелейшем процессе по возвращению наших героев домой.

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