В Донецке при обстреле ВСУ получила ранение мирная жительница

В одном из домов без стекол осталась квартира, где проживает женщина с двумя маленькими детьми. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 16 февраля, в результате мощного артобстрела ВСУ Петровского района Донецка получила ранение мирная жительница. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Продолжает поступать информация о последствиях обстрелов нашего города. В Петровском районе пострадала женщина 1962 года рождения, проживающая по улице Вагнера. С осколочными ранениями доставлена в Институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, - написал в своем телеграм-канале Кулемзин.

По информации представительства ДНР в СЦКК, пострадавшая проживает в многоквартирном жилом доме по ул. Вагнера, 11. Дом в результате обстрела получил повреждения.

Также повреждения получили шесть многоквартирных домов: три — по улице Крамарчука, два — на площади Победы, один — на площади Петровского — там было прямое попадание снаряда. Еще повреждены два частных домостроения в переулке Звеньевой — одно из них уничтожено полностью.

В 16:00 из населенного пункта Максимильяновка враг выпустил по мирным жителям Петровки 10 ракет из реактивных систем залпового огня.

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