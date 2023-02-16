ДНР присоединилась к федеральному проекту «Крепкая семья»

Проект призван защищать права семей, поддерживать семейные ценности. Фото: МыВместе

В ДНР начал работу федеральный проект «Крепкая семья». Об этом сегодня сообщила координатор проекта, зампредседателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

- С целью содействия в поддержке и укреплении института семьи партия «Единая Россия» реализует федеральный проект «Крепкая семья», который начинает свою работу и в Республике, — заявила Толстыкина.

Сегодня под руководством зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой состоялось совещание по проекту с регионами. Представители ДНР познакомились с коллегами, которые уже не первый год активно вовлечены в проект. Также участники обсудили ряд федеральных мероприятий, которые планируется реализовать в ближайшее время.

Проект призван защищать права семей, поддерживать семейные ценности, консолидируя вокруг себя общественные организации, социальные НКО, федеральные и региональные органы исполнительной власти, активных граждан. Задачами проекта являются содействие в развитии мер поддержки семей с детьми, молодых, приемных и замещающих семей; социальной адаптации детей-сирот после выпуска из интернатных учреждений, получении ими образования, решении проблем обеспечения жильем и множество других.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для жителей Донбасса установили правила, по которым они будут получать российские пенсии и социальную помощь

Государственная Дума приняла законы о пенсионном и социальном обеспечении в новых регионах РФ (подробнее)