Жители ДНР смогут с марта подать в МФЦ заявления на выплаты пенсии

В ДНР планируют увеличить до 46 число подразделений МФЦ. Фото: Минюст ДНР

Подразделения многофункционального центра в ДНР с марта расширят список оказываемых государственных и муниципальных услуг. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе республиканского Министерства юстиции.

Отмечается, что с марта 2023 года в МФЦ начнут принимать документы на установление и выплату пенсий, предоставление компенсаций и выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний и техногенных катастроф, выплат военнослужащим и членам их семей, на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, документы для исчисления и уплаты страховых взносов. Также будет производиться регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей — физических лиц, заключивших трудовой договор с работником и прочее.

Кроме этого, в сфере ФНС будет проводиться госрегистрация юридических и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Напомним, что в ДНР планируют увеличь до 46 число подразделений МФЦ. В январе их было 27.

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