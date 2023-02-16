Омбудсмен ЛНР проверила условия содержания украинских пленных

Виктория Сердюкова убедилась в том, что пленные обеспечены всем необходимым и их права защищены. Фото: ТГ/Сердюкова

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова проверила условия содержания находящихся в Республике украинских военнопленных.

- Встретилась с украинскими военнослужащими, находящимися на территории ЛНР. Убедилась в том, что они обеспечены всем необходимым и их права, защищенные Женевской конвенцией, полностью соблюдаются. Они обеспечены трехразовым горячим питанием, медицинской помощью, у них есть телевизор, книги и шахматы. По их словам, они не ожидали такого человеческого отношения к себе, - написала в своем Telrgtam-канале омбудсмен.

Она добавила, что многие военнослужащие обратились с заявлениями об установлении местонахождения их родных и связи с ними, а также заверила в том, что это будет сделано в ближайшее время.

Сердюкова обратила внимание на то, что украинские военнослужащие одеты, обуты согласно погодным условиям и пребывают в удовлетворительной физической форме, чего не скажешь о наших военнослужащих, находящихся в украинском плену.

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