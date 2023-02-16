В ЛНР суд приговорил к 19 годам лишения свободы жителя, который дал наводку на обстрел промышленного объекта

Наводчика осудили за шпионаж Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд ЛНР приговорил к 19 годам лишения свободы жителя Республики, осуществлявшего сбор и передачу военных сведений в интересах иностранного государства. Об этом сообщили в органах безопасности ЛНР.

- В результате проведенных органами безопасности мероприятий задержан и осужден гражданин Украины, житель Луганской Народной Республики, который осуществил сбор и передачу военных сведений в интересах иностранного государства, - говорится в сообщении.

На основании предоставленных этим гражданином данных украинские вооруженные формирования совершили обстрел одного из промышленных объектов ЛНР, в результате которого был нанесен значительный ущерб, в том числе гражданскому населению Республики.

- Верховным судом Луганской Народной Республики он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж", и ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, - сообщили в органах безопасности.

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