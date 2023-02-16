В ЛНР у малой родины молодогвардейцев появился еще один побратим – город Красноярск

В присутствии Леонида Пасечника (справа) соглашение подписали Владислав Логинов (слева) и Сергей Козенко. Фото: ЛИЦ

Сегодня, 16 февраля, Краснодон и Красноярск заключили соглашение о сотрудничестве. Документы в присутствии врио Главы ЛНР Леонида Пасечника подписали глава администрации Красноярска Владислав Логинов и глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко.

- Соглашение говорит о том, что сформировались надежные партнерские связи Красноярска и Краснодона, - сказал Владислав Логинов.

Он выразил свое восхищение жителями Луганщины, которые в течение многих лет сохраняли свою идентичность и веру в будущее.

- Мы приехали к вам, чтобы научиться, прежде всего, патриотизму. Чувство патриотизма, которое восемь лет сохраняли люди Луганщины, у нас вызывает особое уважение. Мы должны взять на вооружение твердость вашего характера и применить его в реализации наших больших планов, - подчеркнул губернатор.

Врио Главы ЛНР отметил, что подписание договора станет началом долгого и продуктивного сотрудничества между двумя российскими городами.

- У малой родины молодогвардейцев появился еще один побратим – город Красноярск. В планах у побратимов не только восстановление, но и молодежные обмены, развитие спорта, благоустройство городских пространств, - сообщил Пасечник.

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