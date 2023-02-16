В Донецке после двух с половиной месяцев ремонта восстановили движение троллейбусного маршрута № 2

С 6 часов утра 16 февраля троллейбусы №2 курсируют по полному маршруту Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Движение троллейбусного маршрута № 2 «ДМЗ — Железнодорожный вокзал» полностью восстановлено. Об этом сегодня сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Движение троллейбусного маршрута №2 полностью восстановлено. Специалистами предприятия «Донэлектроавтотранс» завершён ремонт контактной сети и инфраструктуры, пострадавших от обстрелов. С 06:25 16 февраля троллейбусы курсируют по полному маршруту «ДМЗ — Железнодорожный вокзал», - написал в своем телеграм-канале Кулемзин.

Глава администрации Киевского района Донецка Валентин Левченко рассказал ДАН, что более двух с половиной месяцев троллейбус не ходил из-за повреждений контактной сети и прочей инфраструктуры, возникших после обстрела украинскими войсками здания управления Донецкой железной дороги в ноябре прошлого года. Тогда же администрацией города для удобства пассажиров был запущен временный автобусный маршрут.

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