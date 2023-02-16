В ДНР за сутки на пожарах погибли четыре женщины

В Мариуполе спасатели вынесли пострадавшего мужчину на свежий воздух и передали работникам скорой помощи. Фото: Архив МЧС ДНР

Сотрудники МЧС за минувшие сутки потушили в Республике 11 пожаров. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе республиканского спасательного ведомства.

Сразу три крупных пожара произошло 15 февраля. В Шахтерске в поселке Горное по улице Генерала Петрова загорелся двухэтажный частный дом. В тушении были задействованы три единицы техники и 16 человек личного состава. На месте спасатели обнаружили погибшую женщину 1953 года рождения.

В тот же день в Орджоникидзевском районе Мариуполя по улице Седова от огня в частном доме погибли две женщины — 1967 и 1938 годов рождения. Еще один мужчина 1956 года рождения госпитализирован.

- Спасатели из звена газодымозащитной службы вынесли пострадавшего из зоны задымления на свежий воздух и передали работникам скорой медицинской помощи, - рассказали в МЧС.

Еще одна погибшая женщина 1960 года рождения найдена на месте пожара в частном доме Горняцкого района Макеевки по улице Кобылянской.

Причины пожаров уточняются.

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