Андрей Марочко рассказал о бесчинствах украинских военных. Фото: ЛИЦ

Киевские силовики, выведенные из-под Соледара на доукомплектование в Одесскую область, грабят местных жителей, отбирая у них автомобили и ценные вещи. Об этом ЛИЦ сообщил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

- Остатки украинских подразделений, которые были отправлены на доукомплектование, а также боевое слаживание в Одесскую область, начали заниматься вымогательством и грабежом в окрестностях населенных пунктов своей дислокации. Отбираются автомобили и ценные вещи с аргументацией: «на нужды армии», - проинформировал офицер.

Он добавил, что никаких расписок боевики не дают, при этом обращения мирных граждан на противоправные действия военнослужащих полиция игнорирует.

Также Марочко сообщил, что в ВСУ из-за нарушения логистики растет нехватка запасных частей к вооружению и военной технике (ВВТ), поставленным Киеву странами Запада.

- Восполнение идет с запозданием, что в свою очередь ограничивает возможности использования ВВТ для сохранения ресурса и боеспособности, - пояснил офицер.

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