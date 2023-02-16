В Енакиево в результате обстрела ракетами HIMARS разрушено здание лицея

Лицей получил серьезные повреждения. Фото: ТГ/Храменков

Сегодня, 16 февраля, ночью украинские боевики нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по Енакиево. Был обстрелян лицей информационных технологий. Получили разрушения спортзал, столовая, библиотека, все окна. Также фиксируются возгорание кровли. Об этом сообщил глава администрации Енакиево Роман Храменков.

- Был обстрелян лицей информационных технологий из РСЗО HIMARS. Получили разрушения спортзал, столовая, библиотека, все окна. Также фиксируются возгорание кровли, - написал в телеграм-канале Храменков.

Он отметил, что пострадавших по предварительной информации нет.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 01:32 из Константиновки по Енакиево было выпущено 4 ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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