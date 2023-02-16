В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ двое мирных жителей получили ранения

В Донецке повреждены около двух десятков частных домов. Фото: ТГ/Кулемзин

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 16 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 75 снарядов и ракет.

На донецком направлении противник совершил 8 обстрелов из РСЗО «Himars» и БМ-30 «Смерч», AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм. На горловском 5 обстрелов из артиллерии 155 мм. На ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм. На докучаевском 1 обстрел из артиллерии 155 мм. На иловайском 1 обстрел из РСЗО «Himars».

Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), столица г. Донецк (Пролетарский, Буденновский, Киевский, Куйбышевский, Кировский районы), Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район), Докучаевск, Иловайск.

За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Буденновском и Ленинском районах Донецка.

Повреждены 28 домостроений в Буденновском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры.

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