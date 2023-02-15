Триста юных спортсменов ДНР выехали на сборы в Россию

Триста спортсменов ДНР выехали на сборы в Россию Фото: Минспорта Республики

12 и 14 февраля спортсмены Донецкой Народной Республики выехали на тренировочные сборы в несколько регионов Российской Федерации. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

- Юные легкоатлеты и команда по художественной гимнастике проведут тренировочные сборы в Пензе. Спортсмены по вольной борьбе, дзюдо и боксу выехали в Махачкалу (Республика Дагестан), а футболисты и хоккеисты будут тренироваться в Туле. Скалолазы и волейболисты проведут тренировочные сборы в Екатеринбурге. В Республику Северная Осетия-Алания отправились наши спортсмены по дзюдо, вольной борьбе и художественной гимнастике, - рассказали в пресс-службе.

Всего более 300 юных спортсменов ДНР смогут тренироваться на лучших спортивных базах России.

Выезд юных спортсменов организован по инициативе Благотворительного фонда «Спасая детство», при поддержке Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР и субъектов Российской Федерации.

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