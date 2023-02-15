Заслуженный артист РФ Алексей Огурцов привез защитникам Донецка теплые вещи

Алексей Огурцов привез бойцам армейского корпуса Донецка теплые вещи. Фото: скриншот с видео УНМ ДНР

Заслуженный артист Российской Федерации Алексей Николаевич Огурцов и Общероссийское общественное движение «Народный фронт» доставили защитникам Донецка важные в зимний период подарки. Такие визиты необходимы бойцам и очень воодушевляют их. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной Милиции Донецкой Народной Республики.

- Теплая форма, обувь, кемпинговое снаряжение, это расходники - это самое необходимое, что сейчас нужно бойцам на передовой, - рассказал Алексей Огурцов.

Он уточнил, что гуманитарную помощь они привезли для «Спарты», «Пятнашки» и Сотой бригады. Бойцы поблагодарили гостей, отметив, что их помощь приблизит Победу.

Алексей Огурцов окончил детско-юношескую школу каскадеров «МАСТЕР», Ленинградский педагогический колледж и Ярославское высшее военно-финансовое училище. Мастер спорта по стрельбе из штатного оружия и по рукопашному бою.

За активную деятельность по военно-патриотическому воспитанию юношества, поддержку армии и органов внутренних дел РФ Алексей Огурцов был удостоен многих наград Министерства обороны и Министерства внутренних дел Российской Федерации. Является ветераном боевых действий.

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