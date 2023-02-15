В ДНР отреагировали на появление в ВСУ бригады «Эдельвейс»

Владимир Бидевка. Фото: Народный Совет ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский предал память своих предков, укрепляя идеологию неонацизма на Украине. Такое мнение сегодня ДАН высказал председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка.

Накануне Зеленский подписал указ, согласно которому 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ присвоено наименование «Эдельвейс», аналогичное названию, которое носила 1-я горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.

- Что касается персоны Зеленского, то очевидно, что присвоением 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименования „Эдельвейс“ он делает осознанный шаг к укреплению нацистской идеологии на Украине и подтверждает, что сам является чистой воды неонацистом. Падший человек, предавший память своих предков, которые воевали в рядах советских войск против немецко-фашистских захватчиков, - заявил Владимир Бидевка.

Он добавил, что власти стран Европы и, в частности - Германии, сегодня вновь стали сторонниками нацистской идеологии.

- Европейские власти пускают пыль в глаза и международному сообществу, и своим гражданам, когда пытаются откреститься от темы неонацизма. По факту же его поощряют и поддерживают, мечтая, видимо, взять реванш за капитуляцию в 1945 году, - отметил Бидевка.

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