17 февраля в Луганской филармонии пройдет вечер памяти Иосифа Кобзона

В Луганской филармонии 17 февраля пройдет вечер памяти Иосифа Кобзона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 17 февраля, в Луганской академической филармонии состоится вечер памяти народного артиста Советского Союза Иосифа Кобзона. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

- Ведущие вокалисты и коллективы Луганской академической филармонии представят эстрадный концерт «Я песне отдал все сполна», посвященный памяти советского и российского эстрадного певца, народного артиста СССР Иосифа Кобзона, - говорится в сообщении.

В Луганской филармонии отметили, что в ходе эстрадного концерта прозвучат воспоминания и известные песни из репертуара великого певца и общественного деятеля.

- Человек-эпоха. Человек-легенда. Великий, но по-человечески простой. Сегодня песни Иосифа Давыдовича по-прежнему слушают люди разных поколений. Они понятны и близки всем, - подчеркнула автор программы, режиссер Надежда Пшевротская.

Вечер памяти Иосифа Кобзона начнется в 16:00.

Эстрадный концерт «Я песне отдал все сполна» начнется в 16:00

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кузбасская гимназистка перевела премию за отличную учебу на восстановление Горловки

Девочка считает, что эти средства сейчас нужнее жителям ДНР (подробнее)