В ЛНР предложили присвоить одной из улиц Луганска имя дважды Героя Советского Союза Дмитрия Лелюшенко

Генерал армии, Лелюшенко Дмитрий Данилович, 20.09.1901 г. — 20.07.1987 г. Фото: министерство обороны РФ

Одну из улиц столицы ЛНР могут назвать именем дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Дмитрия Лелюшенко. С такой инициативой в ходе видеомоста с представителями Ростова-на-Дону по случаю 80-й годовщины освобождения Луганска и Ростова от немецко-фашистских захватчиков выступил Председатель Народного Совета ЛНР, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Мирошниченко.

- Активным участником военной операции по освобождению Луганска и Краснодона был уроженец Ростовской области, дважды Герой Советского Союза Дмитрий Лелюшенко, но в Луганске нет улицы, которая бы носила его имя. Он предложил однопартийцам и молодежи проработать вопрос присвоения имени Дмитрия Лелюшенко одной из улиц столицы ЛНР, - сообщили в пресс-службе реготделения партии «Единая Россия».

Напомним, что 14 февраля в Луганске отметили 80-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В боях за город сражались 3-я гвардейская армия, которой командовал генерал-лейтенант Дмитрий Лелюшенко, и 5-я танковая дивизия генерала Ивана Шлемина.

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