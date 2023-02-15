МЧС РФ доставило в ДНР более 75 тысяч тонн гуманитарной помощи за время спецоперации

Больше 75 тысяч тонн помощи доставили гуманитарные конвои МЧС России в ДНР с момента начала Специальной военной операции. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства.

- Для оказания помощи населению ДНР с начала проведения Специальной военной операции 2022 года было доставлено свыше 75 тысяч тонн помощи, - сказано в сообщении.

Отмечается, что груз передавался главам администраций для дальнейшего распределения населению. Учет доставленных грузов помощи в ДНР с 2014 года осуществлял Национальный центр управления в кризисных ситуациях.

По заявлению руководителя МЧС Александра Куренкова, которые он озвучил сегодня на расширенной коллегии министерства, всего в прошлом году в новые регионы России доставлено более 110 тысяч тонн гуманитарной помощи.

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