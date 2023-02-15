В Снежном самарские строители уже восстановили три школы

Самарские строители помогают восстанавливать школы в Снежном. Фото: Телеграм министра образования и науки Ольги Колударовой

При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, участии строительных компаний, меценатов и добровольцев проведен капитальный ремонт трех школ города Снежное. Об этом рассказала министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

- Более полувека не было ремонта в школе №4: протекала кровля, не работал спортзал, в аварийном состоянии находился 4-й этаж. Теперь ребята занимаются в светлых, теплых классах, с удовольствием ходят на уроки физкультуры. В школе № 8 шефы не только провели капитальный ремонт, но и снабдили компьютерной техникой и учебниками, - сообщила Ольга Колударова.

По ее словам, помимо отремонтированных классов, в школе №6 самарские строители организовали новое пространство для школьного музея, а его экспозиция пополнилась подарком от губернатора – моделью легендарного самолета «Ил-2», который производили в Куйбышеве (Самаре). Шеф-регион и дальше будет помогать школам Снежного, в планах – капитальный ремонт школы №1.

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