Денис Пушилин: Многие воины-афганцы и сейчас продолжают освобождать русскую землю

Афганская война унесла жизни более 10 тысяч советских военнослужащих Фото: Телеграм Дениса Пушилина

Ровно 34 года назад Советская армия покинула территорию Афганистана. 15 февраля стало в России днем памяти воинов-интернационалистов - солдат и офицеров, выполнявших свой долг при решении стратегически важных для Родины задач. Об этом в своем телеграм-канале написал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Воины-афганцы - крепко спаянное братство, которое горой стоит друг за друга, за своих земляков, за свою землю. В тяжелых боях за свободу Донбасса они проявили героизм и сплоченность и продолжают сегодня освобождать Русскую землю, - сообщил руководитель Республики, поблагодарив воинов-интернационалистов.

- Ваши храбрость, мужество и опыт бесценны, - сказал он.

Афганская война длилась с 1979 по 1989 годы между правительственными силами Афганистана при поддержке ограниченного контингента советских войск с одной стороны и вооруженными формированиями афганских моджахедов, пользовавшихся политической, финансовой и военной поддержкой ведущих стран НАТО, КНР и консервативного исламского мира с другой. Война унесла жизни более 10 тысяч советских военнослужащих.

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