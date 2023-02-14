В ДНР парк коммунальной техники за год пополнился на 650 новых машин

В пользование коммунальщиков поступила новая техника. Фото: ТГ/Хоценко

В ДНР в прошлом году парк коммунальной техники пополнили 650 новых машин. Об этом сообщил Донецкому агентству новостей министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Эдуард Осипов.

Он уточнил, какая именно техника поступила в пользование коммунальщиков.

- Это автовышки, мусоровозы, дорожные уборочные машины, трактора и экскаваторы, автомобили для пассажирских перевозок и другая техника, - перечислил чиновник.

Напомним, что с 13 февраля в Донецке изменили номер телефона отдела контроля за деятельностью жилищно-коммунальных предприятий. Теперь по вопросам работы сферы ЖКХ в диспетчерскую (дежурную) службу следует обращаться по номеру 113. Звонки принимаются как со стационарных, так и с мобильных телефонов.

Ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявлял о том, что в Республике ведется работа по созданию единого трехзначного номера для консультаций по коммунальным вопросам. Жители массово жалуются на невозможность дозвониться в диспетчерские службы водоканалов и ЖКУ.

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