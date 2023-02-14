В Мариуполе практически полностью восстановили разрушенную боями городскую больницу №3

Город восстанавливается стремительными темпами. Фото: УНМ ДНР

В Мариуполе завершают ремонтно-восстановительные работы в городской больнице, которая была практически полностью разрушена в ходе боев. Об этом сообщил первый зампредседателя Правительства ДНР Евгений Солнцев.

- Мариупольская горбольница № 3 уже восстановлена на 90%. В ходе обстрелов корпуса медучреждения были разрушены на 80%, - уточнил он.

Чиновник напомнил, что в ремонте помещений медучреждения помогли специалисты, приехавшие из города-побратима.

- Летом специалисты из Санкт-Петербурга приступили к их восстановлению, и сегодня строительные работы практически завершены. Остается установить электроподстанцию, - заявил первый вице-премьер.

По словам Солнцева, в больницу уже завезли мебель и оборудование, одновременно с этим оснащают современную новую лабораторию. В скором времени принимать пациентов начнут поликлиника, онкодиспансер, роддом, детская хирургия и детский офтальмологический центр.

Как отметил зампред, видя, как восстанавливается больница, сюда возвращаются выехавшие врачи.

- 95% прежнего персонала уже сейчас готовы выйти на работу, - сообщил он.

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