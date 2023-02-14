В ДНР разрабатывают меры поддержки для производителей питьевой воды

Ранее в Республике установили предельно допустимую цену на разливную воду - в пределах 3 рублей за литр для производителей и 3,5 рубля для торговых точек Фото: Елена Лебедева

В Донецкой Народной Республике разрабатывают меры поддержки для производителей питьевой воды. Цель - снизить издержки и уменьшить себестоимость затрат при производстве социально значимого товара. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Он напомнил, что ранее в Республике установили предельно допустимую цену на разливную питьевую воду - в пределах 3 рублей за литр для производителей и 3,5 рубля для торговых точек. Такое решение принял Штаб по ценообразованию после массовых жалоб населения на запредельные цены на воду.

- В своем большинстве предприниматели проявили социальную ответственность, и цена на воду была снижена. И теперь самое время сделать следующий шаг, а именно поддержать бизнес, - заявил чиновник.

По словам Хоценко, власти рассматривают несколько направлений поддержки, включающих гранты, направленные на снижение цены, и инвестиционные займы для приобретения оборудования и создания новых предприятий.

- Сейчас у нас в Республике работают более 20 производителей воды. Уверен, что меры поддержки станут серьезным подспорьем для бизнеса и отличным стимулом для развития промышленности в целом, - подчеркнул премьер.

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