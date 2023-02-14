В Мариуполе не подтвердили сведений о возможной смерти бывшего мэра города Константина Иващенко

Константин Иващенко руководил городом с апреля 2022 года по январь 2023 года. Фото: ДАН
Власти Мариуполя не располагают никакими сведениями о возможной смерти бывшего мэра города Константина Иващенко. Об этом сообщил ДАН нынешний глава администрации Олег Моргун.
По словам градоначальника, это попытка запугать местных жителей.
- Я первый раз это вообще слышу. Мне бы уже об этом доложили. Я думаю, что таким образом нас пугают, - отметил Моргун.
При этом действующий мэр уточнил, что со своим предшественником он не общается и абсолютно не знает, где тот находится в данное время.
Отметим, что сегодня в украинских СМИ стала распространяться новость о том, что бывший глава администрации города Мариуполя Константин Иващенко якобы умер. Источники указывают на то, что 23 января он был госпитализирован в одну из больниц Донецка.
Напомним, в конце января в Мариуполе произошла смена руководства - прежнего главу администрации Константина Иващенко сменил на посту Олег Моргун. Прежде Олег Валериевич возглавлял администрацию Новоазовского района ДНР.
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