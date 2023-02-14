В Ясиноватую постепенно возвращаются жители, покинувшие город из-за боев

Населенный пункт и сейчас фактически каждый день под обстрелами. Фото: ДАН

В Ясиноватую постепенно возвращаются жители, которым пришлось покинуть город из-за военных действий. Об этом сообщил ДАН глава местной администрации Дмитрий Шевченко.

- С осени прошлого года мы фиксируем то, что жители постепенно возвращаются, несмотря на то, что город фактически каждый день под обстрелом, - рассказал мэр.

По словам градоначальника, если в середине прошлого года численность населения упала до 10 тысяч человек, то сейчас в Ясиноватой находятся не менее 15 тысяч жителей.

- Наверное, положительным фактом является то, что в городе работают абсолютно все коммунальные услуги, - предположил Дмитрий Шевченко.

Мэр уверен, что такая положительная динамика сохранится и дальше.

- Как только у нас прекратятся обстрелы, я думаю людей сразу станет в два раза больше, - говорит он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ясиноватой наладили систему бесперебойной подачи электричества на случай аварийной ситуации Обесточенный город теперь можно запитать из резервов.

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