В ЛНР стартовал новый круг выдачи гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий

Общий вес доставленного груза составляет около 2 тонн. Фото: Администрация Первомайска

Проживающие в поселке Камышеваха, селах Викторовка и Александрополье Попаснянского района ЛНР получат очередную партию гуманитарной помощи от «Единой России». Поддержка будет оказана более 200 жителям. Об этом сообщил глава администрации города Первомайска Сергей Колягин, в чье административное подчинение входят эти населенные пункты.

Он отметил, что таким образом был дан старт новому кругу выдачи гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий Республики.

- Продуктовые наборы, сформированные из груза, доставленного в город активистами всероссийской политической партии «Единая Россия», получат 212 жителей указанных населенных пунктов, - проинформировал мэр.

Уточняется, что в состав наборов входят консервы, мука, крупы, макароны, соль, сахар и подсолнечное масло. Общий вес гуманитарной помощи составляет около 2 тонн.

По словам Колягина, жителям Попаснянского района также передали топливо для генераторов в пункты обогрева. Глава Первомайска поблагодарил за доставку груза работников МЧС ЛНР, а также всех, кто занят разгрузкой и фасовкой продуктов.

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