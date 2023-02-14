В ЛНР запустили акцию по сбору вещей для нуждающихся «Поделись теплом»

От желающих помочь примут одежду и обувь, постельные принадлежности и средства бытовой химии. Фото: ЛИЦ

Жителей Луганской Народной Республики приглашают принять участие в акции по сбору вещей для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Об этом сообщил в своем телеграм-канале благотворительный фонд «ЗОВ», который выступил инициатором мероприятия.

- Друзья, мы не только помогаем, но иногда и сами просим помощи. В этой связи мы объявляем о старте благотворительной акции «Поделись теплом»! Срок акции - до 1 марта 2023 года, - отметили в фонде.

Сообщается, что от желающих помочь примут женскую, мужскую, подростковую и детскую одежду, в том числе новое нижнее белье и обувь, которая находится в хорошем состоянии. Можно принести также постельное белье, одеяло, средства бытовой химии - мыло, шампунь, порошок, зубные щетки и пасту, канцелярские товары, детские рюкзаки и игрушки.

В благотворительном фонде отметили, что людям необходимы также тонометры, полоски-тесты для измерения уровня сахара в крови, памперсы и другие изделия медназначения. В общем - любая посильная помощь.

Сбор вещей будет проходить в Луганске по адресу: улица Демехина, 18а. Телефон организаторов акции: +7 (959) 550 00 59.

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