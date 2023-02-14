В ЛНР вернулись 10 военнослужащих, которые провели несколько месяцев в украинском плену

Первая встреча с родными после долгой разлуки. Фото: ЛИЦ

Десять защитников ЛНР, освобожденных из украинских застенок в ходе обмена пленными 4 февраля, уже вернулись домой. Об этом сообщила Луганскому информцентру омбудсмен Республики Виктория Сердюкова.

- Сегодня состоялся очередной приезд наших военнослужащих, которые были освобождены из украинского плена 4 февраля. Прибыло только 10 человек, поскольку двое еще находятся на лечении на территории другого субъекта Российской Федерации, - уточнила она.

По словам Сердюковой, освобожденные бойцы пройдут комплексное медобследование. Она снова поблагодарила всех причастных к сложнейшему процессу возврата пленных с украинской стороны и отметила, что этот процесс никогда не проходил гладко.

- Тем не менее, обмен есть, - заявила Сердюкова.

В Луганске вернувшихся солдат уже ожидали их родные и сослуживцы.

- Радость переполняет, это просто не описать, это самый счастливый день в моей жизни, - отметил один из прибывших бойцов.

Военнослужащий рассказал, что по прибытию домой сразу же женится, его возлюбленная уже дала согласие.

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