На позиции ВСУ в Харьковской области прибыли иностранные наемники

Украинские войска в Харькове укрепляются отрядами наемников из западной Европы и Польши. Фото: соцсети

В пункты дислокации украинских подразделений, расположенных в Харькове и области, прибывают иностранные наемники. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ссылаясь на данные разведки, он заявил, что в местах постоянной дислокации ВСУ были замечены англоязычные граждане, а также люди, которые разговаривают на французском, немецком и польском языках.

По словам Марочко, иностранцы прибывают к воинским частям на комфортабельных гражданских автобусах с европейскими номерными знаками.

- При разгрузке иностранцы были одеты в гражданскую одежду, но личные вещи у всех были сложены в одинаковые рюкзаки армейского типа, - проинформировал офицер.

Напомним, ранее Андрей Марочко заявил, что украинские силовики из-за успешного наступления российских войск бросают ранее занимаемые позиции у Артемовска. В панике противник оставляет на огневых рубежах свое вооружение и военную технику.

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