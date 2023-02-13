В Горловке на проспекте Победы автомобиль сбил женщину, ГАИ просит откликнуться свидетелей

В Головке на проспекте Победы автомобиль сбил женщину, ГАИ просит откликнуться свидетелей. Фото: МВД ДНР

Госавтоинспекция Донецкой Народной Республики просит откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое произошло напротив дома № 72 на проспекте Победы в Центрально-Городском районе прифронтовой Горловки в 06:50 12 февраля.

- Водитель неустановленного автомобиля, предположительно, седана темно-красного цвета, двигавшийся по проспекту Победы со стороны бульвара Димитрова в направлении улицы Беспощадного, совершил наезд на 50-летнюю женщину, после чего скрылся с места происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы, - говорится в распространенном пресс-центром МВД ДНР сообщении.

Отдел Госавтоинспекции города Горловки просит очевидцев, обладающих информацией об указанном дорожно-транспортном происшествии, обратиться по адресу: Горловка, Центрально-Городской район, улица Интернациональная, 76а либо по телефонам: +7 (856) 7-68-57, +7 (949) 336-77-20 или 102.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник фронтовой певицы из Донецка Юлии Тейбаш: Концерты на передовой - мой вклад в борьбу с неонацистами

Хрупкая девушка поддерживает защитников Донбасса с самого начала вооруженного конфликта (подробности)