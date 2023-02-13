Еще 10 военнослужащих ЛНР возвращаются домой из украинского плена

Дальнейшее лечение и восстановление военнослужащие будут проходить в ЛНР. Фото: Пасечник/ТГ

10 военнослужащих Луганской Народной Республики возвращаются домой после украинского плена. Обмен между Украиной и Российской Федерацией состоялся 4 февраля. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

— В России защитники получили первоочередную медицинскую и психологическую помощь, а теперь в сопровождении омбудсмена ЛНР Виктории Сердюковой возвращаются домой и уже рано утром обнимут родных и близких, — отметил врио Главы Республики.

Леонид Пасечник подчеркнул, что дома военнослужащих ждет долгий процесс лечения и реабилитации, а также восстановления личных документов.

— Благодарю ведомства Российской Федерации и республики, которые принимают участие в работе по освобождению наших ребят из украинских застенков, которая не останавливается ни на минуту! — добавил Глава Луганской Народной Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Первым заказом Харцызского трубного завода после месяцев простоя стали трубы для нового водовода в ДНР

Сегодня с конвейера отгрузили последние погонные метры труб (подробнее)